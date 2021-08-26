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Названа средняя стоимость тура в Египет на двоих

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В среднем россияне смогут отдохнуть на курортах Египта в сентябре в пределах 80-85 тыс. руб. Такова стоимость перелета и проживания в четырехзвездочном отеле на двоих. Об этом «Газете.Ru» сообщил главный редактор Profi.Travel Артем Чумак.

«Сейчас, в условиях крайне ограниченного объема перевозок, туры в Египет с вылетом в сентябре стоят от 80-85 тысяч рублей на двоих в отель 4* с питанием all inclusive. И это только из Москвы, откуда есть прямые рейсы на курорты», — сказал Артем Чумак.

По его словам, из регионов к этой цене добавляется еще стоимость перелета в столицу.

Однако, как считает эксперт, можно ожидать, что с увеличением количества рейсов тарифы несколько снизятся — особенно заметным это падение будет для регионов, из которых откроется прямое авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.

«Новые цены на турпакеты можно ожидать ближе к началу сентября, когда туроператоры сформируют продукт. Однако существенного удешевления туров не произойдет, пока на направлении не разрешат чартерные рейсы. По данным нашего источника, это может произойти уже в сентябре», — рассказал собеседник.

О том, почему туроператоры, ожидавшие много лет возобновления Египта как направления для отдыха, разочарованы нынешним решением авиационных властей — читайте в материале «Газеты.Ru».

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