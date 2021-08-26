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В 2021 году средний срок ипотеки в России вырос на два года

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России в текущем году средний срок ипотеки вырос на два года. Речь идет о первом полугодии, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей Банка России.

По информации ЦБ, для нового жилья срок ипотечного кредита вырос на два года, а для вторичного — на 2,5 года. Сравнивались аналогичные периоды 2020 года.

Соответствующие показатели достигли 20,9 года для новостроек и 20 лет для вторичного жилья. Как уточнили в регуляторе, подобная тенденция на увеличение сроков появилась в 2016 году.

В 2021 году россияне стали брать ипотеку на более долгий срок, связано это со снижением ежемесячного платежа на фоне подорожания квартир.

Банки из топ-30 подтверждают тенденцию на удлинение займов. Некоторые организации также повышали максимальный срок кредитования для ряда ссуд в этом году. Финансовые организации рассчитывают, что сроки кредитования соотечественников и дальше будут увеличиваться.

Ранее правительство снова продлило программу семейной ипотеки.

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