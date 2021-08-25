«Оператор ГТС Украины» заявил о желании независимо управлять «Северным потоком — 2»

«Оператор ГТС Украины» заявил о желании управлять газопроводом «Северный поток — 2» в качестве независимого оператора. Об этом на своей странице в Facebook написал глава компании Сергей Макогон.

В компании отметили, что одним из способом выполнения предъявленных к газопроводу требований газовой директивы Евросоюза является разделение поставки и транспортировка.

Оператор украинской ГТС, который уже управляет украинским каналом транзита российского газа, планирует предложить свои услуги по управлению «Северным потоком — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Компания Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока — 2») ранее проиграла в суде немецким властям и получила отказ в просьбе освободить строительство газопровода «Северный поток — 2» от газовой директивы ЕС. Закон ЕС, в частности, предполагает, что участок «Северного потока — 2», проходящий в немецких территориальных водах, должен следовать правилам Третьего энергопакета. Таким образом, «Газпром», сможет воспользоваться не более чем половиной мощности газопровода.