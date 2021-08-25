В ПФР пояснили порядок единовременной выплаты 10 тыс. рублей

Граждане, которые постоянно проживают на территории России и по состоянию на 31 августа получают пенсии через Пенсионный фонд, получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей в сентябре 2021 года. Порядок выдачи средств пояснили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Если гражданин имеет две пенсии, одну из которых он получает через Пенсионный фонд, то ПФР также обеспечит новую выплату. Финансовые средства будут начислены тем же способом, что и обычная пенсия.

«Обращаем внимание, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам», — уточнили специалисты ведомства.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. рублей должна быть произведена в сентябре этого года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее. Новые единовременные выплаты коснутся около 43 млн пенсионеров.