В Кремле заявили, что «Северный поток — 2» обеспечит энергобезопасность всей Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Северный поток — 2» — это исключительно коммерческий проект. По его словам, он внесет существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.

Ранее стало известно, что Nord Stream 2 проиграла в суде ФРГ по делу об освобождении от Газовой директивы ЕС. Речь идет о нормах, которые предусматривают разделение деятельности по добыче и последующей транспортировке газа. Таким образом, компания не может владеть трубопроводом, по которому поставляет газ.

Песков, комментируя данное решение суда, отметил, что это, вероятнее всего, корпоративный вопрос.

«Скорее это корпоративные вопросы, все-таки это сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Еще до судебного разбирательства Nord Stream 2 AG подавала прошения в различные инстанции ФРГ с просьбой освободить проект от правил ЕС. При этом более ранний проект «Северный поток» получил такое разрешение от Федерального сетевого агентства Германии.