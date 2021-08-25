Всемирный банк приостановил программу поддержки Афганистана

Всемирный банк приостановил финансирование своих проектов в Афганистане, сообщил Bloomberg. Он объяснил свое решение напряженной ситуацией в стране. Особое беспокойство у ВБ вызвало положение женщин.

«Мы внимательно следим за ситуацией и оцениваем ее в соответствии с нашей внутренней политикой и процедурами. При этом мы продолжим тесные консультации с международным сообществом и нашими партнерами», — цитирует агентство официального представителя Всемирного банка.

На сайте финансовой организации сообщается, что на проекты по развитию и восстановлению в Афганистане с 2002 года было выделено $5,3 млрд. По данным на апрель этого года было 12 действующих проектов, осуществляемых через Международную ассоциацию развития (IDA), на $940 млн. Также через Трастовый фонд реконструкции Афганистана велось 15 проектов на $1,2 млрд.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) заявило о переходе к ним власти в Афганистане. При этом войну они считают завершенной. На фоне этих событий из страны начали уезжать беженцы, разные государства эвакуируют своих граждан. К вывозу людей подключилась и Россия.