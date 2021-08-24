Путин напомнил, что выплату в десять тысяч получат все пенсионеры

Президент России Владимир Путин напомнил, что выплату в 10 тыс. рублей получат все постоянно проживающие в стране пенсионеры, в том числе работающие и военные. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия».

Деньги выплатят в качестве социальной поддержки. Чтобы получить их, не нужно подавать заявление: Пенсионный фонд сам начислит средства на основании существующих документов.

Все расходы по финансированию выплат берет на себя правительство.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. рублей должна быть произведена в сентябре этого года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее. Также российский лидер предложил осуществить единовременную выплату всем военнослужащим — в среднем по 15 тыс. рублей.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, каким категориям граждан положены выплаты.