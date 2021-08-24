Минфин оценил расходы на разовые выплаты пенсионерам

Министр финансов России Антон Силуанов подсчитал, во сколько обойдутся разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим.

«Было принято президентом решение о том, чтобы пенсионерам осуществить разовые выплаты, такую материальную поддержку в сумме 10 тыс. рублей и военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в среднем 15 тыс. рублей, тоже в качестве разовой поддержки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ведомства считает, что эти два решения стоят порядка 500 млрд рублей. Ранее о такой же сумме говорили в Совфеде.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. рублей должна быть произведена в сентябре этого года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее.