«Роснефть» планирует выплатить рекордные промежуточные дивиденды

21 августа совет директоров ПАО «НК «Роснефть» провел очередное заседание, по итогам которого рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 рубля на акцию. Таким образом, общая сумма средств, которая будет направлена акционерам, составит 191 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Это позволит направить на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО за первое полугодие 2021 года, которая составила 382 млрд рублей, став рекордной для НК «Роснефть» за первое полугодие и более чем в 2,5 раза превысив уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года.

Решение о выплате дивидендов будет принято на внеочередном общем собрании акционеров НК «Роснефть», которое состоится 30 сентября в форме заочного голосования. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 октября.

Эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин отмечает, что дивидендные выплаты на уровне 18,03 рубля за ценную бумагу станут рекордными для «Роснефти».

«Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивидендные выплаты на уровне 18,03 рубля. В целом эта новость является позитивным событием для инвестиционного сообщества.

Перспективы компании позитивно оцениваются крупнейшими инвестбанкирами, по прогнозам которых стоимость ценных бумаг НК «Роснефть» в среднесрочной перспективе может вырасти на 20-40%. При этом большинство аналитиков в настоящее время рекомендуют покупать ценные бумаги компании и включают ее акции в список наиболее предпочтительных объектов для инвестирования.

Среди важных факторов, которые выделяют инвесторы и аналитики: снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, растущие объемы добычи нефти, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли», — подытожил Полохин.

Напомним, в первом полугодии акции «Роснефти» стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, прибавив более 31%. При этом в начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPO в 2006 году уровня – 586,95 рублей за ценную бумагу.

Агентство Bloomberg ожидает, что «Роснефть» усилит свои возможности по генерации денежных потоков, а показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, амортизации, процентов) по итогам 2021 года может вырасти на 80%. Это позволит как снизить долговую нагрузку, так и выплатить высокие дивиденды. По итогам 2020 года уровень EBITDA «Роснефти» составил 1,2 трлн рублей.