Рейсы из России в Египет планируют отправлять из 23 городов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил в беседе с «Известиями», что после 27 августа рейсы в Египет будут осуществляться из 22–23 российских регионов из 46 возможных.

«Из всех городов самолеты не полетят. Сейчас туроператоры готовят полетные программы из 22–23 региональных аэропортов», — сказал Горин.

Он также сообщил, что египетские авиакомпании, которым принадлежит половина квот, не готовы летать из многих регионов России.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили более 200 допусков на регулярные полеты в Египет, а с 9 августа РФ возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.

С 27 августа планируется в три раза увеличить число регулярных рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх: до этого они выполнялись с частотой пять раз в неделю.

Туристы отмечают, что на египетских курортах заметно усилились меры безопасности. При этом во всех туристических местах русским очень рады.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.