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WSJ: Криптомайнеры бегут из Китая в США и Канаду

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Depositphotos

Криптомайнинговые компании начали уходить из Китая из-за ужесточения регулирования рынка, о котором Пекин объявил в начале июня. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, один из заметных игроков рынка — Bit Digital (торгуется на Nasdaq под тикером BTBT) — намерена суммарно вывезти 20 тыс. своих компьютеров. По состоянию на 30 июня в китайской провинции Сычуань у нее оставалось чуть меньше 9,5 тыс. машин. Оборудование планируется перевезти в США и Канаду.

Сам процесс перевозки может стоить миллионы долларов, пишет издание. Расходы на транспортировку выросли на фоне роста цен на нефть и ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, в США компьютеры, которые привозят из Китая, облагаются пошлиной в размере 25%. Перемещать оборудование не только дорого, но и физически непросто: техника может быть повреждена при тряске, что затрудняет ее упаковку и международную транспортировку.

Отмечается, что на Китай ранее приходилось около двух третей мирового расхода энергии, которая уходила на добычу биткоинов. При этом в Китае не было легального обращения криптовалюты — даже когда национальные предприятия уже стали доминировать в ее добыче.

21 июня Народный банк Китая принял жесткие меры по регулированию рынка криптовалюты. Он призвал крупные банки и платежные системы тщательно проверять счета клиентов, которые могут иметь отношение к транзакциям с такими активами, и перекрывать им каналы оплаты. До этого в провинции Сычуань — крупного центра по добыче криптовалюты — запретили добычу цифровой монеты. На этом фоне курс биткоина за полчаса упал на 7%, до $32,2 тыс. (минимума с 8 июня). Позднее биткоин отыграл падение — сегодня, по данным сервиса Coinmarketcap, его стоимость превысила отметку в $50 тыс. впервые с 15 мая.

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