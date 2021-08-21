Власти США могут привлечь авиакомпании для эвакуации людей из Афганистана

Администрация президента США Джо Байдена планирует обязать крупные американские авиакомпании помочь с перевозкой десятков тысяч людей, которые были эвакуированы из Афганистана. Американские власти также планирует одновременно увеличивать количество своих баз, где можно будет разместить афганских беженцев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, Белый дом рассмотрит вопрос о запуске программы Гражданского резервного воздушного флота (CRAF). Данная мера позволит высвободить под вышеуказанные нужды почти 20 коммерческих самолетов от пяти американских авиаперевозчиков.

Как рассказали изданию источники, гражданские самолеты не будут выполнять рейсы из Кабула. Вместо этого пилоты и экипажи коммерческих авиакомпаний помогут перевозить афганцев и других людей, застрявших на американских базах в Катаре, Бахрейне и Германии.

Привлечение коммерческих авиалайнеров снизило бы нагрузку на эти базы, которые быстро заполняются афганскими беженцами, отмечает издание.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.