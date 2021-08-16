Lufthansa приостанавливает полеты над Афганистаном

Авиаперевозчик Lufthansa изменяет маршруты полетов своих воздушных судов, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

«Все входящие в Lufthansa Group авиакомпании приостанавливают полеты над Афганистаном до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении пресс-службы.

15 августа радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)»* объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

После прихода талибов аэропорт Кабула стал эпицентром развивающегося конфликта в республике. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются незаконно покинуть страну. Для наведения порядка военные США открыли огонь в воздух, известно о нескольких погибших

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