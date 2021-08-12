«Роснефть» удвоит производство водорода

Руководство «Роснефти» планирует увеличить объем производства водорода в два раза. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. Представитель компании заявил, что в 2023 году компания будет производить до 1,32 млн тонн водорода в год.

На данный момент компания производит более 650 тыс. тонн водорода в год. Таким образом «Роснефть» является крупнейшим производителем данного газа в России. Кроме того, как отмечает Reuters, «Газпром» производит всего около 360 тыс. тонн водорода в год — главным образом путем парового риформинга метана.

«Компания уделяет приоритетное значение вопросам углеродного менеджмента. «Роснефть» стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. В рамках этого плана компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа», — заявил представитель «Роснефти».

Ранее компания заявляла, что подписала соглашение с ВР о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Соглашение предусматривает совместное изучение перспектив новых проектов в области производства водорода, в том числе с применением возобновляемых источников энергии, а также использование технологий улавливания, утилизации и хранения углерода (CCS/ CCUS) на водородных установках, которые имеют почти все НПЗ компании.