Свыше половины россиян предпочитают покупку книг бесплатному скачиванию

Свыше половины россиян предпочитают приобретать книги, а не скачивать их бесплатно, следует из данных опроса медиахолдинга Rambler&Co, поступивших в редакцию «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, более половины респондентов (52%) предпочитают легальные способы прочтения книг. Речь идет о покупке в магазинах или на сайтах (32%), книгообмене (20%). При этом 43% опрошенных перед покупкой проверяют, есть ли в интернете бесплатная версия. У 5% даже оформлена подписка на книжные онлайн-сервисы.

75% респондентов читают в месяц около двух книг. 16% читают от четырех и более, 9% остановились на среднем количестве в три-четыре произведения ежемесячно.

Предпочтения опрошенных по категориям литературы распределились следующим образом: художественная литература (25%) является лидером по читательскому спросу, научно-популярная востребована у 15%, современную и классическую литературу любят поровну – по 13%, отечественную – 12%, категория «зарубежные авторы» востребована на 11%, как и учебная.

Большинство (55%) читают бумажные книги. Электронные версии предпочитают 26% читателей, аудиокниги — 7%. При этом 11% выбирают все доступные форматы, но делают это в зависимости от конкретного произведения.

По данным опроса, 63% россиян тратят на книги порядка 300 рублей в месяц. Это можно объяснить доступными ценами на электронные форматы и подписки на популярные сервисы. 14% читателей отдают за хобби от 500 до 1 тыс. рублей, 13% — от 300 до 500 рублей, и каждый десятый готов платить свыше 1 тыс. рублей каждый месяц.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 6 по 9 августа текущего года. Участниками исследования стали 1 641 257 пользователей, среди которых 61% мужчин и 39% женщин.

Ранее сервис ЛитРес назвал самые популярные книги на русском языке за рубежом.