В Москве число удаленных вакансий за полгода выросло почти на 70%

В службе занятости Москвы стало на 70% больше вакансий с дистанционным режимом работы по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что всего таких предложений в базе службы занятости сейчас около 23 тысяч. Это работа в сегменте оптовой и розничной торговли, образовании, финансах и страховании, а также для представителей тех профессий, которые традиционно считались офисными.

По данным пресс-службы, больше всего удаленных вакансий в представлено в сфере IT — порядка 11,5 тысячи предложений. На второй позиции оказались офисные работники: менеджеры по подбору персонала, специалисты колл-центров и помощники руководителей, всего таких предложений более 6 тысяч.

В сегменте оптовой и розничной торговли предлагается более двух тысяч вакансий с дистанционной работой: для менеджеров по продажам и по работе с клиентами, ассистентов отдела продаж и др.

Ранее в Федерации профсоюзов назвали законным отстранение непривитых сотрудников на удаленке.