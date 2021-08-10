Капитализация «Сбера» впервые с начала 2018 года превысила $100 млрд

Капитализация «Сбера» превысила $100 млрд впервые с начала 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ТАСС.

Отмечается, что капитализация компании составила около 7,11 трлн. рублей, при цене на обыкновенные акции на 10.30 мск в размере 329,15. Стоимость привилегированных акций достигли 303 млрд рублей. То есть капитализация «Сбера» превысила 7,408 трлн рубля.

Исходя из актуального курса американского доллара, показатель при пересчете в эту валюту составил $100,7 млрд.

Как указывает агентство, акции продолжают расти в цене на фоне сильных квартальных презентаций по МСФО и РСБУ, на базе которых идет пересмотр вверх ожиданий рынка и прогнозов аналитиков по прибыли на этот и будущие годы.

Ранее сообщалось, что акции Сбербанка достигли нового исторического максимума.