Цена кофе на Нью-Йоркской бирже приблизилась к 7-летнему максимуму

После заморозков в Бразилии стоимость кофе на Нью-Йоркской фондовой бирже приблизилась к максимуму за последние семь лет. Об этом сообщает Financial Times.

Цена фьючерсов на кофейные зерна сорта арабика превысила $2 за фунт — впервые с 2014 года. За последние несколько дней кофе подорожал на 30%, с начала года — на 60%. Такие производители напитка, как Tchibo и UCC уже повысили цену продукции.

Бразилия — крупнейший экспортер кофе в мире — второй год подряд сталкивается с природными катаклизмами. Если в 2021 году плантации кофе пострадали от заморозков, то в 2020-м они пережили крупнейшую за последние 100 лет засуху.

Пока непонятно, насколько сильно заморозки ударили по кофейным плантациям. Возможно, фермерам придется сильно обрезать деревья, что приведет к падению производства и, как следствие, дальнейшему удорожанию продукта. В любом случае низкие температуры спровоцируют уменьшение урожая в следующие 3-4 года.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Бразилии опять ожидаются заморозки.

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