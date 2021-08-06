Минприроды ответило на призыв Greenpeace отказаться от биоразлагаемой упаковки

В Минприроды России пообещали проработать инициативу Greenpeace, в которой экологи призвали не заменять пластиковые товары, тару и упаковку биоразглаемыми материалами. Опасение экологов вызвал перечень альтернативных пластику материалов, который ранее представил Российский экологический оператор (РЭО) – в Greenpeace считают, что предложенные решения не решат проблему мусора в России, а лишь усугубят ее.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минприроды, перечень альтернатив пластику является не окончательным, а единой позиции у заинтересованных ведомств пока нет.

«Минприроды России ознакомилось с позицией «Гринпис». Что касается опасений, то указанные вопросы будут проработаны. Отметим, список представленный РЭО, не является окончательным. Единая позиция в отношении финального списка будет выработана между всеми заинтересованными ведомствами в рамках исполнения пункта 18 дорожной карты РОП (Расширенная ответственность производителя.— ред.). Ответственным исполнителем является Минпромторг России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в России планируют запретить некоторые виды пластиковых изделий и упаковки, которые трудно перерабатывать. Сейчас рассматриваются варианты того, что можно запретить, и чем заменить такие товары. Например, яйца предлагается упаковывать в тару из пульперкартона, пластиковые трубочки и одноразовые столовые приборы делать из бумаги, дерева и других материалов растительного происхождения.

По мнению экологов Greenpeace, идея производить одноразовые товары из биоразлагаемых материалов – это «ложная альтернатива», поскольку в России нет стандартов производства таких изделий, а также отсутствуют мощности по их утилизации. В Greenpeace предлагают искать многоразовые альтернативы товарам из пластика.

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