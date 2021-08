СМИ: компания Xsolla уволила 150 человек из-за невовлеченности в работу

CEO компании Xsolla Александр Агапитов разом уволил 150 сотрудников на основе анализа активности сотрудников в почте и других рабочих инструментов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании.

Свое решение руководитель направил сотрудникам письмом, в котором было указано, что они «не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно». При этом анализировалась активность работников «в жире, конфлюенс, гугл почте, чате, документах, дашбордах».

Штаб-квартира компании располагается в Лос-Анджелесе, однако большая часть команды работает в Перми.

По данным издания, компания была основана в 2005 году. Банк Goldman Sachs включил ее в числе 12 крупнейших глобальных цифровых компаний с российскими основателями. В прошлом году выручка фирмы достигла $67 млн, а EBITDA — $33 млн. Основная деятельность фирмы – платежные и биллинговые решения для разработчиков и издателей видеоигр.

Ранее сообщалось о выходе документальной книги журналиста Wall Street Journal Тима Хиггинса «Power Play: Tesla, Elon Musk and Bet of the Century». В ней говорится, что Илон Маск создал атмосферу страха в своей компании, и заработал среди работников дурную репутацию.

В книге упоминается большое количество случаев, когда Маск кричал, оскорблял и увольнял своих сотрудников. Так, в 2006 году, накануне первой вечеринки, посвященной презентации Tesla Roadster, Маск уволил руководителя по маркетингу Джессику Свитцер, поскольку он был недоволен ее решением потратить часть бюджета на разработку стратегии по продвижению автомобиля.