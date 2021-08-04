Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставили 4,4 млрд рублей аэропорту Толмачево

Сбер и ВЭБ.РФ предоставили первые транши кредитных средств совокупным объемом 4,389 млрд рублей для финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий» в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

Сотрудничество осуществляется в рамках Фабрики проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 17,4 млрд рублей.

«Совсем недавно мы объявили о планах по финансированию реконструкции аэропорта Толмачево и уже направили клиенту первый транш, 4,2 млрд рублей из которого предоставлены Сбером. За счёт него был рефинансирован ранее выданный бридж-кредит, направленный на финансирование затрат для проведения начальных работ по реконструкции. Мы рады поддержать этот важнейший проект одного из крупнейших в России авиахабов», — сказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.