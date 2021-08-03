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«Роснефть» во II квартале обеспечила ВР почти половину добычи нефти

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Около 45% добытой нефти и конденсата BP (858 тыс. из 1,905 млн) во втором квартале 2021 года пришлись на «Роснефть», следует из отчетности британской компании, опубликованной во вторник.

При этом также «Роснефть» обеспечила треть от общей добычи углеводородов ВР - на российскую компанию пришлось 1,073 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки из 3,342 млн баррелей в сутки общей добычи ВР.

Кроме того, прибыль ВР от участия в капитале «Роснефти» выросла на 77,1% (до 643 млн долларов) во втором квартале 2021 года по сравнению с первым. В первом полугодии этот показатель достиг 1,006 млрд. долларов. Это 13% от общей прибыли BP за данный период (7,783 млрд долларов). Общая прибыль BP во втором квартале составила 3,12 млрд долларов против убытка 16,85 млрд долларов в аналогичный период 2020 года.

Напомним, 19,75 процента «Роснефти» принадлежат ВР. В июле глава BP Бернард Луни говорил: «Роснефть» является ключевой частью стратегии и бизнеса компании».

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