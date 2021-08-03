Россияне рассказали, когда и почему хотели бы уйти на пенсию

Бросить работу и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются только 30% россиян, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса hh.ru и компании «Деньги Вперед».

Из данных исследование следует, что 19% опрошенных не собираются дожидаться пенсионного возраста и готовы уйти с работы раньше. По мнению 6%, лучшее временем для ухода на пенсию — 70-75 лет.

Еще 42% россиян намерены работать, пока позволяет здоровье — в основном так отвечали люди в возрасте до 34 лет. По регионам в лидерах оказалась Московская область — 55%, отмечается в исследовании.

При этом 56% опрошенных не делают сбережений для жизни на пенсии, большинство из них — люди рабочих профессий. По данным опроса, только 17% имеют накопительный счет или депозит, 14% инвестируют в ценные бумаги, 13% предпочитают «хранить» средства, покупая недвижимость.

Чуть более четверти россиян убеждены, что на пенсии их ждет изменение уровня жизни и сильное урезание расходов, около 20% надеются жить на доход от пассивных инвестиций и много путешествовать, еще 17% — жить на средства от сдачи недвижимости, а 3% планируют жить на обеспечении у детей.

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