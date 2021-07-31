Эксперт рассказал, какие валюты могут резко подорожать

В числе валют, имеющих потенциал к росту, находится рубль. Это связано с тем, что валютная выручка российских экспортеров растет и это обеспечивает больший приток валюты в экономику, рассказал в беседе с агентством «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По словам эксперта, политическая напряженность снижена до максимальных значений с 2014 года, о чем свидетельствует компромисс США и ФРГ по газопроводу «Северный поток — 2».

«Вместе с тем, рост курса национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, поэтому России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю», — добавил эксперт.

Схожая ситуация с китайским юанем, рассказал Тузов. Экономика КНР растет значительно быстрее общемировой, а объемы валютной выручки от экспорта весьма крупные.

«Однако курс юаня удерживается Китаем на низком уровне, чтобы поддерживать экономику, и, несмотря на объективные факторы, юань не укрепляется. Хотя это в любой момент может измениться», — заключил Тузов.

Ранее аналитики рассказали, что рост рублевой цены нефти до рекордных высот может свидетельствовать о недооцененности рубля.