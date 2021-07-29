news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Землетрясение на Аляске стало самым сильным с 1964 года в Северной Америке 12:40
Аргентина получила 500 литров активного вещества второго компонента «Спутник... 12:39
Названы шесть лучших бюджетных смартфонов 12:32
Ефимова поддержала Медведева, который потребовал отстранить журналиста за провокации 12:29
Следователи нашли тело туриста, погибшего при нападении медведя в красноярском... 12:27
ФАС проводит проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо 12:20
Исследование: у пожилых после COVID-19 вырабатывается больше антител, чем... 12:14
Российские штурмовики Су-25 прилетели на учения в Таджикистан 12:11
Захарова оценила слова Тихановской о «печеньках» от Байдена 12:05
Карточку с изображением Хабиба продали за 50 тысяч долларов 12:05

Инвестиции Сбера в ESG послужат источником роста прибыли

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбер последовательно увеличивает фокус на развитие «зеленого» и устойчивого кредитования, следует из опубликованной сегодня отчетности за первое полугодие. Текущий портфель «зеленых» кредитов Сбера составляет 75 млрд руб., а кредитов, ставка по которым привязана к выполнению ESG ковенант - более 50 млрд руб.

Сформированы соответствующие критерии классификации кредитных продуктов, утверждены параметры изменения переменной процентной ставки в зависимости от выполнения соответствующих ESG-критериев. Также наблюдательный совет Сбера в июне утвердил первую ESG-политику, которая закрепляет основные элементы архитектуры деятельности, принципы, направления и задачи в области ESG с учётом масштаба деятельности и роли Сбера.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии текущего года увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла рекордных 629,8 миллиарда рублей. Таким образом, показатели чистой прибыли Сбербанка за первое полугодие и второй квартал оказались выше консенсус-прогноза, составленного на основе опроса аналитиков.

Выручка всех нефинансовых сервисов группы Сбербанка выросла в 3 раза за первое полугодие 2021 г. и составила 74,7 млрд руб., следует из отчетности группы. Отмечается, что, в частности, GMV (общий объем оборота товаров) индустрии e-commerce во втором квартале составил 19,7 млрд руб., увеличившись в 9 раз в годовом выражении.

Выручка индустрии FoodTech & Mobility составила 3,9 млрд руб., показав рост в 3,7 раза. Выручка компаний, входящих в индустрию Entertainment достигла 3 млрд руб., увеличившись в 2,7 раза. Выручка SberCloud выросла в 3,3 раза за квартал, до 2 млрд руб. Во втором квартале 2021 г. выручка сегмента «Здоровье» выросла в 3 раза, составив 1 млрд руб.

Первое полугодие 2021 года также стало знаковым с точки зрения масштабирования технологических решений Сбера, включая Platfom V, SmartMarket, SberCloud – так, число внешних разработчиков на этих решениях выросло в 9 раз и достигло 25 000 человек.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Дело на миллиарды. Как структуры ЮКОСа судятся с Россией
Бывшая компания группы ЮКОС заявила о победе над Россией в арбитраже
Месть республиканцев: в Сенате не оставляют попыток остановить «Северный поток — 2»
Республиканцы поставили ультиматум Байдену из-за «Северного потока — 2»
Рекордные цены: как «Газпром» нервирует Европу
Эксперт объяснил, почему цены на газ в ЕС могут остаться высокими до 2022 года
ФАС проводит проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо
Захарова оценила слова Тихановской о «печеньках» от Байдена
Пашинян предложил разместить пограничников РФ на границе с Азербайджаном
Схему фиктивной вакцинации от коронавируса раскрыли в Петербурге
Новости и материалы
Землетрясение на Аляске стало самым сильным с 1964 года в Северной Америке
Аргентина получила 500 литров активного вещества второго компонента «Спутник V»
Названы шесть лучших бюджетных смартфонов
Ефимова поддержала Медведева, который потребовал отстранить журналиста за провокации
Следователи нашли тело туриста, погибшего при нападении медведя в красноярском парке
Исследование: у пожилых после COVID-19 вырабатывается больше антител, чем у молодых
Российские штурмовики Су-25 прилетели на учения в Таджикистан
Карточку с изображением Хабиба продали за 50 тысяч долларов
Теннисист Хачанов вышел в полуфинал Игр, где может сыграть с Медведевым
Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ в локализации данных граждан России
На Украине предрекли диалог с Байденом на повышенных тонах
В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 3 356 человек
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given прибыл в порт Роттердама
PlayStation 5 стала самой быстропродаваемой консолью от Sony
В России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса
Итальянец извинился за оскорбления в матче с Медведевым: мне нравится ЛГБТ, прошу прощения
Актер Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом
Шойгу поручил сократить сроки постановки на воинский учет в военкоматах
Все новости
«Даю бесплатный доступ всем силовикам»: интервью с создателем «Глаза Бога»
Владелец «Глаза Бога» Евгений Антипов рассказал о своей недвижимости и нежелании уезжать из России
На фоне скандала и провокаций: Медведев бьется за полуфинал Игр. LIVE
Олимпиада в Токио. Теннис. Мужчины. 1/4 финала. Медведев (Россия) — Карреньо-Буста (Испания). ОНЛАЙН
Прикрыть лазейки: ФНС просит новых полномочий
Налоговикам могут разрешить блокировать имущество должников до проверки
Случаев интернет-травли детей с прошлого года стало на 100% больше
Омбудсмен назвала кибербуллинг одной из главных детских проблем
СП недосчиталась инноваций в дорожном строительстве на 3,6 млрд
Юристы рассказали, какие статьи УК грозят дорожным чиновникам после отчета Счетной палаты
Советский консерватор, ярый путчист: каким был последний член ГКЧП Олег Бакланов
Умер экс-глава космической отрасли СССР и последний участник августовского путча Бакланов
Серебряков, Зверев, Безруков: кто из звезд решился на усыновление
С чем столкнулись знаменитости, воспитывая приемных детей
«Современные средства вербовки»: как Минобороны ищет контрактников на «Авито»
Бойцов на 201-ю базу в Таджикистане набирают через доску объявлений
«Долг США — поддержать белорусов»: что Тихановская обсуждала с Байденом
В Белом доме прошла первая встреча Байдена и Тихановской
«Пытаются стереть из истории»: Green Grey не споют в Киеве из-за песни на русском
Лидер украинской группы Green Grey назвал «перебором» отмену выступления на Дне независимости
10 тысяч в месяц: у водителей резко выросли расходы на бензин
Россияне пожаловались на рост расходов на топливо
Попова назвала число вакцинированных россиян
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вакцинацией в стране
Курорт в дыму: как горит Анталья
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях