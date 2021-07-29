Инвестиции Сбера в ESG послужат источником роста прибыли

Сбер последовательно увеличивает фокус на развитие «зеленого» и устойчивого кредитования, следует из опубликованной сегодня отчетности за первое полугодие. Текущий портфель «зеленых» кредитов Сбера составляет 75 млрд руб., а кредитов, ставка по которым привязана к выполнению ESG ковенант - более 50 млрд руб.

Сформированы соответствующие критерии классификации кредитных продуктов, утверждены параметры изменения переменной процентной ставки в зависимости от выполнения соответствующих ESG-критериев. Также наблюдательный совет Сбера в июне утвердил первую ESG-политику, которая закрепляет основные элементы архитектуры деятельности, принципы, направления и задачи в области ESG с учётом масштаба деятельности и роли Сбера.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии текущего года увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла рекордных 629,8 миллиарда рублей. Таким образом, показатели чистой прибыли Сбербанка за первое полугодие и второй квартал оказались выше консенсус-прогноза, составленного на основе опроса аналитиков.

Выручка всех нефинансовых сервисов группы Сбербанка выросла в 3 раза за первое полугодие 2021 г. и составила 74,7 млрд руб., следует из отчетности группы. Отмечается, что, в частности, GMV (общий объем оборота товаров) индустрии e-commerce во втором квартале составил 19,7 млрд руб., увеличившись в 9 раз в годовом выражении.

Выручка индустрии FoodTech & Mobility составила 3,9 млрд руб., показав рост в 3,7 раза. Выручка компаний, входящих в индустрию Entertainment достигла 3 млрд руб., увеличившись в 2,7 раза. Выручка SberCloud выросла в 3,3 раза за квартал, до 2 млрд руб. Во втором квартале 2021 г. выручка сегмента «Здоровье» выросла в 3 раза, составив 1 млрд руб.

Первое полугодие 2021 года также стало знаковым с точки зрения масштабирования технологических решений Сбера, включая Platfom V, SmartMarket, SberCloud – так, число внешних разработчиков на этих решениях выросло в 9 раз и достигло 25 000 человек.