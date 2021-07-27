Посол России в США пригласил американские компании на Восточный экономический форум

Посол России в США Анатолий Антонов пригласил американские компании поучаствовать в предстоящем Восточном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мероприятие пройдет со 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

«Движущей силой по притяжению регионов России и США могут стать также крупные инвестпроекты. Сибирь и Дальний Восток — это не только богатые сырьевые ресурсы, но и серьезный человеческий капитал. В этой связи приглашаем руководство и коммерческие компании западных штатов к участию в 6-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2-4 сентября», — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что через пространство Тихого океана «есть огромный потенциал связей между двумя странами».

Ранее Антонов оценил состояние российско-американских отношений.

Посол заявил, что российская сторона полностью готова к реализации договоренностей, которые были достигнуты по результатам женевской встречи, но пока еще рано говорить о прогрессе в двусторонних отношениях.