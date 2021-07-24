Долги россиян перед компаниями ЖКХ оказались рекордными за всю пандемию

Долг россиян за жилищно-коммунальные услуги к концу апреля 2021 года вырос за год на 6%, до 460,8 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Просрочка перед компаниями ЖКХ оказалась рекордной как минимум с 2018 года. Прошлый пик долговой нагрузки пришелся на конец мая 2020 года, когда просрочка составляла 448 млрд руб. Данные за май и июнь 2021 года служба пока не опубликовала.

Уточняется, что показатель просроченной задолженности учитывает долги не только за ЖКУ, но также за другие работы и услуги, оказываемые жилищно-коммунальными организациями.

В пятерке регионов с крупнейшей просрочкой перед предприятиями ЖКХ попали Москва, Нижегородская, Московская область, Санкт-Петербург и Чечня.

Ранее сообщалось, что коллекторам хотят разрешить взыскивать долги за ЖКХ с физлиц.