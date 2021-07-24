Депутат Рады назвал вариант компенсации за запуск «Северного потока-2»

Депутат Верховной Рады Ирина Верещук заявила, что сближение Украины с НАТО может стать определенной компенсацией за запуск газопровода «Северного потока — 2». Об этом она сказала в эфире телеканала Obozrevatel.

«Я получила сообщение от нашего Украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентировано рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение — вступить в НАТО вместе с Украиной», — отметила парламентарий.

Политик выразила мнение, что за такое решение могут выступить ряд политиков из Европы на фоне грядущего запуска газопровода. Верещук считает, что Украина может получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Такой исход событий депутат Рады назвала «большой победой».

Ранее председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, что украинская сторона будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора проекта «Северный поток — 2».

21 июля министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2». В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.