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Медведев назвал «ритуальными танцами» возможные санкции против «Северного потока — 2»

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Юлия Зырянова/РИА «Новости»

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Deutsche Welle заявил о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» состоялось, а договоренности между Германией и США о возможных санкциях в отношении проекта являются «ритуальными танцами».

При этом он отметил, что, несмотря на отдельные формулировки, соглашение между ФРГ и США лучше, чем попытка уничтожить этот важный проект.

Медведев выразил мнение, что давление на проект связано с «экономическими интересами США и недобросовестной конкуренцией на европейском рынке». Политик также указал на то, что «торговля — это всегда взаимовыгодное дело».

«Если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от закупок объемов поставок», — подчеркнул Медведев.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

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