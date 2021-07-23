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В Госдуме прокомментировали требования Киева к Западу из-за «Северного потока — 2»

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Maxim Shemetov/Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил требование Украины к Западу из-за газопровода «Северный поток --2».

«У Киева непомерные аппетиты и удовлетворить их финансовые фантазии — значит мощно ударить по своей экономике. Мы строили «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы диверсифицировать и избежать все риски транзита через Украину. Да, пусть какая-то часть газа идет через украинскую трубу, но основные газовые потоки пойдут по дну Балтийского моря. А карты у Киева заведомо битые, платить мы им свои за СП-1 и СП-2 не собираемся, давать какие-то гарантии стране, которая не способна выполнять любые договоры, бесполезно, а территориальную целостность пусть обеспечивают сами. И на Крым вращать глазами не стоит, чтобы нам не пришлось обеспечивать свою территориальную целостность», — сказал он «Газете.Ru».

Бальбек добавил, что Киев стал проблемой для коллективного запада, которую им решать «уже не с руки».

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, какую компенсацию Киев должен получить из-за достройки газопровода «Северный поток — 2». Среди требований — сохранение транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта, а также гарантии касающиеся «территориальной целостности и суверенитета».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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