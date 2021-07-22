Посол Антонов назвал враждебными переговоры США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что тональность договоренности США и ФРГ о «Северном потоке — 2» была враждебной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти настроения противоречат духу российско-американского саммита, состоявшегося 16 июня в Женеве.

Дипломат выразил мнение, что американо-германское соглашение вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России.

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом «Северный поток — 2».