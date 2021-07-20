Биткоин упал ниже $30 тысяч

Курс биткоина упал ниже $30 тыс. впервые с 22 июня, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Цена биткоина снизилась более чем на 6% — до $29 670 (по состоянию на 08:50 мск).

Снижение произошло на фоне недавней волатильности на фондовых и сырьевых рынках, передает CNBC.

В апреле на пике роста биткоин стоил почти $65 тыс.

Ранее директор по маркетингу «РОЙ Клуб» Сергей Ордин рассказал «Газете.Ru», что в ближайший месяц на крипторынке продолжится сложившаяся ситуация неопределенности, однако новый цикл роста биткоина уже не за горами.

В начале июня стоимость биткоина на криптобирже Binance за три часа выросла на 5% и достигла отметки $34,5 тыс. Это произошло после того как законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны.