news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Представитель Госдепа поедет на Украину для обсуждения «Северного потока –... 00:01
Россияне выступили против жестких коронавирусных ограничений 00:01
Мероприятия форума «Армия-2021» впервые пройдут в Чечне 19.07.2021, 23:59
Принц Гарри планирует издать «сокровенные» мемуары 19.07.2021, 23:47
Зеленский: безопасность в Черном море должна стать для мира... 19.07.2021, 23:46
В «Бенфике» прокомментировали попадание на «Спартак»... 19.07.2021, 23:33
В Великобритании на массовые мероприятия будут пускать только... 19.07.2021, 23:24
Гандболистки назвали дискриминацией запрет выступать в шортах вместо бикини 19.07.2021, 23:11
Дочь Заворотнюк заразилась коронавирусом 19.07.2021, 23:04
ВОЗ рекомендовала кормящим матерям прививаться от COVID-19 19.07.2021, 23:01

Еврокомиссия назвала причину разбирательства с Россией в ВТО

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Поводом для разбирательства ЕС с Россией во Всемирной торговой организации стала политика импортозамещения, сообщается на сайте Еврокомиссии.

В организации отметили, что с 2015 года Россия расширила политику импортозамещения, которая направлена на замену иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.

«Экономический эффект для компаний ЕС значителен. В 2019 году стоимость опубликованных тендеров государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей, что составляет около 290 млрд евро, что эквивалентно 21% ВВП России», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ЕС запрашивает консультации с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно некоторых российских мер, которые ограничивают или препятствуют компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.

Евросоюз хочет по помощи механизма урегулирования споров ВТО хочет оспорить три меры: «дискриминационную» оценку заявок на закупки, необходимость специальных разрешений для компаний, закупающих машиностроительную продукцию за рубежом, а также национальные квоты при закупках.

Минэкономразвития, в свою очередь, выразило готовность доказать Евросоюзу, что правила государственных закупок в России не нарушают требований Всемирной торговой организации.

На консультации в спорах отводится два месяца. Если они не принесут результатов, заявитель может попросить о панели панель арбитров, которые будут рассматривать спор.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Эскобар из Агалатово. Кто был владельцем секретной темницы
Подземную тюрьму с крематорием под Петербургом засыпали землей
И десяти лет не пройдет: как будут побеждать бедность в России
Путин потребовал скорректировать цель по снижению бедности
«Потерянная и вся в слезах»: сбившую детей студентку отправили в СИЗО
Виновницу смертельной аварии с детьми на переходе в Москве арестовали
Дочь Заворотнюк заразилась коронавирусом
Исследование показало, сколько сохраняются антитела после заражения COVID-19
Принц Гарри планирует издать «сокровенные» мемуары
Гандболистки назвали дискриминацией запрет выступать в шортах вместо бикини
Новости и материалы
Представитель Госдепа поедет на Украину для обсуждения «Северного потока – 2»
Россияне выступили против жестких коронавирусных ограничений
Мероприятия форума «Армия-2021» впервые пройдут в Чечне
Зеленский: безопасность в Черном море должна стать для мира приоритетом
В «Бенфике» прокомментировали попадание на «Спартак» в квалификации Лиги чемпионов
В Великобритании на массовые мероприятия будут пускать только вакцинированных
ВОЗ рекомендовала кормящим матерям прививаться от COVID-19
Во Франции заявили о начале четвертой волны COVID-19
Капитан женской сборной России по регби-7 назвала Губерниева жестким комментатором
Начальник сборных команд России по хоккею с мячом умер от коронавируса
Пентагон отреагировал на испытания российские ракеты «Циркон»
ФСБ отнесла распространение данных о Роскосмосе к угрозе для России
СМИ: США и Германия скоро объявят о своих договоренностях по «Северному потоку –2»
«Секретную тюрьму» под Петербургом засыпали землей
Конор Макгрегор назвал своих хейтеров бездельниками
Дивеев объяснил слова о том, что в матче Евро-2020 его ничем не удивил Лукаку
Путин предложил разрешить высшим офицерам служить после 70 лет
Журналист назвал покупку американских танков Польшей «сигналом России»
Все новости
Рейсы в Египет придержали до рекомендаций
Росавиация отклонила все заявки авиакомпаний по полетам на египетские курорты
«Боя не будет 100%»: что в MMA говорят о контракте Моргенштерна
Специалисты MMA назвали хайпом и пиаром соглашение Моргенштерна с Hardcore FC
«Его ждет громкий успех»: cын Децла выпустил дебютный рэп-клип
В сети оценили дебютный клип родного сына Децла
Беспилотная зона: каким будет истребитель 6-го поколения
Эксперты рассказали, чего ждать от боевого самолета следующего поколения
«Северному потоку – 2» быть. США и Германия близки к завершению спора
Reuters: власти США и ФРГ договорились по «Северному потоку – 2»
Дискриминация импорта: Евросоюз пожаловался на Россию в ВТО
В Еврокомиссии оценили убытки от российского импортозамещения в €290 млрд
«Боюсь за свою жизнь»: почему криптомагнаты уходят из отрасли
Создатель Ethereum продает бизнес из-за постоянного чувства страха
Почему звезды и папарацци судятся из-за фотографий в соцсетях
Папарацци подают в суд на знаменитостей. А те жалуются на преследование
Родила в гробу: что нашли археологи в финском склепе
В Финляндии обнаружены останки аристократки, родившей после смерти
«Играть на нервах Москвы»: зачем Байдену Белоруссия
Светлана Тихановская проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Конец «Голливудского потрошителя»: суд вынес решение по убийце подруги Эштона Кутчера
Что известно о деле и смертном приговоре убийце подруги Эштона Кутчера
Жилье, санитарный щит и электромобили: в какие проекты вложится Россия
Путин перечислил четыре нерешенные проблемы в России
Не только «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»: Бенедикту Камбербэтчу — 45
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях