Еврокомиссия назвала причину разбирательства с Россией в ВТО

Поводом для разбирательства ЕС с Россией во Всемирной торговой организации стала политика импортозамещения, сообщается на сайте Еврокомиссии.

В организации отметили, что с 2015 года Россия расширила политику импортозамещения, которая направлена на замену иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.

«Экономический эффект для компаний ЕС значителен. В 2019 году стоимость опубликованных тендеров государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей, что составляет около 290 млрд евро, что эквивалентно 21% ВВП России», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ЕС запрашивает консультации с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно некоторых российских мер, которые ограничивают или препятствуют компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.

Евросоюз хочет по помощи механизма урегулирования споров ВТО хочет оспорить три меры: «дискриминационную» оценку заявок на закупки, необходимость специальных разрешений для компаний, закупающих машиностроительную продукцию за рубежом, а также национальные квоты при закупках.

Минэкономразвития, в свою очередь, выразило готовность доказать Евросоюзу, что правила государственных закупок в России не нарушают требований Всемирной торговой организации.

На консультации в спорах отводится два месяца. Если они не принесут результатов, заявитель может попросить о панели панель арбитров, которые будут рассматривать спор.