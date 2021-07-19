В Минэкономразвития отреагировали на новое разбирательства Еврокомиссии в ВТО

Минэкономразвития готово доказать Евросоюзу, что правила государственных закупок в России не нарушают требований Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает РИА Новости.

«Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам Всемирной торговой организации», — заявила директор департамента торговых переговоров министерства Екатерина Майорова.

Ранее Еврокомиссия от имени Евросоюза начала очередное разбирательство в ВТО с Россией. Оно касается определенных ограничений на поставки госкомпаниям товаров и услуг европейских поставщиков.

Россия является членом ВТО почти десять лет, за это время страна получила около десятка жалоб в рамках организации.