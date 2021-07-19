news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Крыму пять человек погибли в аварии с «Камазом» 20:22
В УФСИН прокомментировали сообщения о «секретной тюрьме»... 20:21
Экс-игрок сборной России назвал своего фаворита на пост тренера национальной команды 20:15
В приложении WhatsApp появилась новая функция 20:13
Эксперт прокомментировал отказ авиакомпаниям в допуске на полеты на курорты... 19:58
Отец сбившей троих детей в Москве девушки выразил готовность возместить ущерб семье 19:55
Широков рассказал, за счет чего «Спартак» может пройти... 19:46
Автомобиль въехал в людей около бара в Испании, есть пострадавшие 19:46
ВОЗ сформулировала «правило трех «з» для туристов в пандемию... 19:38
Видео с проповедью о вреде вакцинации удалили 19:33

В Минэкономразвития отреагировали на новое разбирательства Еврокомиссии в ВТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ruben Sprich/Reuters

Минэкономразвития готово доказать Евросоюзу, что правила государственных закупок в России не нарушают требований Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает РИА Новости.

«Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам Всемирной торговой организации», — заявила директор департамента торговых переговоров министерства Екатерина Майорова.

Ранее Еврокомиссия от имени Евросоюза начала очередное разбирательство в ВТО с Россией. Оно касается определенных ограничений на поставки госкомпаниям товаров и услуг европейских поставщиков.

Россия является членом ВТО почти десять лет, за это время страна получила около десятка жалоб в рамках организации.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Рейсы в Египет придержали до рекомендаций
Росавиация отклонила все заявки авиакомпаний по полетам на египетские курорты
«Потерянная и вся в слезах»: сбившую детей студентку отправили в СИЗО
Виновницу смертельной аварии с детьми на переходе в Москве арестовали
Жилье, санитарный щит и электромобили: в какие проекты вложится Россия
Путин перечислил четыре нерешенные проблемы в России
ФИФА дисквалифицировал трех российских футболистов за допинг
Бывшего сенатора из Липецка лишили водительских прав
Российская пловчиха Ефимова оценила прочность «антисекс-кроватей» в Олимпийской деревне
ФМБА начало клинические исследования новой вакцины от COVID-19
Новости и материалы
В Крыму пять человек погибли в аварии с «Камазом»
В УФСИН прокомментировали сообщения о «секретной тюрьме» под Петербургом
Экс-игрок сборной России назвал своего фаворита на пост тренера национальной команды
В приложении WhatsApp появилась новая функция
Эксперт прокомментировал отказ авиакомпаниям в допуске на полеты на курорты Египета
Отец сбившей троих детей в Москве девушки выразил готовность возместить ущерб семье
Широков рассказал, за счет чего «Спартак» может пройти «Бенфику» в квалификации ЛЧ
Автомобиль въехал в людей около бара в Испании, есть пострадавшие
ВОЗ сформулировала «правило трех «з» для туристов в пандемию COVID-19
Видео с проповедью о вреде вакцинации удалили
Директор кладбища на Ставрополье призвал вакцинироваться, сняв видео на фоне могил
Байден объяснил свою позицию по дезинформации в Facebook
Суд арестовал девушку, сбившую трех детей в Москве
Фигурист Траньков заявил, что он негативно относится к лимиту на легионеров в РПЛ
Мишустин заявил о создании российской линейки электромобилей
Соседка рассказала об участке с «секретной тюрьмой» в Ленобласти
Еврокомиссия начала новое разбирательство с Россией в ВТО
Мать сбившей детей в Солнцево девушки попросила СМИ «не терроризировать» ее дочь
Все новости
Женщина из небольшой страны Европы. Кто может стать новым генсеком НАТО
Politico назвало основных кандидатов на пост главы НАТО
В плюсе — только бюджет. Почему доллар не подешевеет
Эксперты рассказали, как договоренность ОПЕК+ скажется на экономике РФ
Накормить россиян борщом. Как власти будут бороться с ценами на продукты
Минпромторг потребует снизить цены на овощи в магазинах вслед за производителями
«Это фантастика»: почему бензин не подешевеет до 20 рублей
Эксперты оценили слова совладельца «Лукойла» о дешевом бензине
Летний отдых с детьми: на какую поддержку могут рассчитывать родители
Кабмин выделит 1,3 млрд руб. на льготные авиаперевозки семей с детьми
Не украли, а подсмотрели. Какие функции iPhone уже были на Android
Экран iPhone 13 будет включен всегда — как у Android-смартфонов
«Ни от чего гарантии нет»: в Турции не исключают закрытия границ для туристов
Министр туризма Турции допустил закрытие страны из-за штамма «дельта»
«Мишустину удобнее»: округа будут курировать вице-премьеры
Премьер-министр Михаил Мишустин закрепил федеральные округа за вице-премьерами
Гадали 20 лет: ученые узнали о крохотных горах на нейтронных звездах
Ученые выяснили, что нейтронные звезды абсолютно круглые
Темницу с крематорием нашли в доме бывшего сотрудника ФСИН в Ленобласти
В коттеджном поселке под Петербургом обнаружили заброшенную подземную тюрьму
«Чистой воды лоббизм»: что говорят о предложении Совфеда по ужесточению правил техосмотра
В Госдуме связали с лоббизмом инициативу сенаторов о техосмотре
Как в России испытывают гиперзвукового «убийцу авианосцев» — «Циркон»
Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
«Не только лишь все»: лучшие цитаты Виталия Кличко
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях