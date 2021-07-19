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В «Единой России» призвали добиться снижения цен на овощи в торговых сетях за две недели

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о необходимости снижения цен на овощи в торговых сетях в течение ближайший двух недель, сообщает ТАСС.

Об этом политик сказал в ходе совещания с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания.

«Краткосрочная задача — добиться снижения в моменте, чтобы реально люди увидели сейчас снижение цен на овощи из так называемого борщевого набора», — сказал Турчак.

По его словам, второй задачей стала разработка комплекса «системных мер, чтобы такой проблемы не повторялось в будущем».

Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» готова оказывать помощь сельхозпроизводителям и торговым сетям для решения этой проблемы.

Ранее правительство внесло законопроект, который разрешает фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать свою продукцию на принадлежащей им земле. Таким образом планируется снизить цены на «борщевой набор».

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