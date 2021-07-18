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На Украине объяснили, с чем связано поражение в борьбе с «Северным потоком — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Олег Дунда считает, что Украина потерпела поражение в борьбе с проектом «Северный поток--2», так как было допущено две ошибки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на парламентария.

«Нужно признать честно, вот честно, история с «Северным потоком» Украиной была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад», — сказал Дунда.

Он уверен, что во время обсуждения газового проекта властями Германии и Франции правительство Украины не брало в расчет общественное мнение жителей этих стран.

«Мы не работали с местным населением, с общественным мнением Франции и Германии — не доносили свою позицию, думая, что если мы общаемся с Берлином и Парижем, то этого достаточно», — подчеркнул политик.

Как уточняет Дунда, Киеву надо было сосредоточить внимание на «угрозе национальной безопасности», возникающей при постройке магистрального газопровода. Согласно его мнению, не нужно было акцентировать внимание на финансовых убытках от прекращения транзита российского газа, поскольку в ответ на это Германия позже просто пообещала Украине компенсацию потерь.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее на Украине указали на худший сценарий по «Северному потоку — 2».

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