Кабмин одобрил выплату семьям с детьми старше шести лет

Правительство России одобрило единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми старше 6 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что в ходе заседания кабмина 15 июля обсуждался вопрос о выделении Министерству финансов в текущем году из резервного фонда правительства средств для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду России для единовременной выплаты 10 тыс. руб. российским гражданам, «являющимся одним из родителей... детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года), а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей».

Соответствующий проект направлен на финансовое обеспечение реализации указа президента России Владимира Путина «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».

Ранее сообщалось, что восемь миллионов россиян подали заявления на «школьную» выплату.