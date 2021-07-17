Эксперт назвала категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты

Российские пенсионеры со следующего года будут получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенных гражданину выплат оказывается ниже, пенсионеру полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству «Прайм».

Она напомнила, что пенсию с 2022 года можно будет оформить через портал «Госуслуги», а все подтверждающие стаж документы уже будут в базе Пенсионного фонда России.

Кроме того, пенсионеру больше не нужно ежегодного подтверждать факт проживания на селе для получения 25%-ой надбавки к фиксированной выплате пенсии.

Финогенова уточнила, что пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным гражданам за два года до наступления официального пенсионного возраста (60 лет у женщин, 65 лет у мужчин), с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении россиянина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым имеют право на получение социальной или трудовой пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что к 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 20 388 рублей, об этом говорилось в материалах Российской трехсторонней комиссии по рассмотрению бюджета Пенсионного фонда (ПФР).