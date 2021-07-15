Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений на ближайший год

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил, что доллар станет самой выгодной валютой на ближайшее время из-за высокой инфляции в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока рубль выглядит относительно сильно благодаря высоким ценам на нефть и другие сырьевые товары. В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС. Но пока чиновники регулятора продолжают убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным, инвесторы будут сохранять оптимизм», — пояснил он.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что будет с рублем к осени. По его словам, на курс доллара к рублю будут оказывать давление поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост.

Тузов добавил, что в настоящее время нефть марки Brent торгуется по ценам апреля 2019 года, когда рубль к доллару был на уровне 65 рублей за доллар. При этом эксперт подчеркнул, что доллар на уровне 70 рублей выглядит более вероятным, если принимать во внимание уровень мировой инфляции.