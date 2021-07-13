Путин и Лукашенко договорились не индексировать цену газа для Белоруссии в 2022 году

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи договорились о цене на газ для Белоруссии в 2022 году. Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», — сказал Песков.

По его словам, президенты общались более пяти часов и обсудили ситуацию в экономике, а также двусторонние отношения. «Они подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств. Выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика», — сообщил пресс-секретарь.

Также лидеры обеих стран договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России, отметил он.

В конце 2020 года Москва и Минск договорились о поставках нефти и газа в 2021 году «на хороших, выгодных условиях» для Белоруссии.

По данным Всемирного банка на конец 2019 года около 30 развивающихся стран должны были России $22,9 млрд. Крупнейшим должником России является Белоруссия — $8,1 млрд на конец 2019 года, это без учета еще $1 млрд, выделенного в 2020 году на основании межправительственного соглашения.