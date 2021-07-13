Путин и Лукашенко договорились не индексировать цену газа для Белоруссии в 2022 году

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Киеве рассказали, какие санкции эффективны против «Северного потока-2» 20:12
«Милан» согласовал переход игрока ЦСКА 20:10
Франция ответила Захаровой, раскритиковавшей дискриминационные высказывания о вакцинах 20:02
Умирающему ребенку отказали в помощи со словами «мы не грузоперевозки» 19:58
Диснейленд изменил классический аттракцион после обвинений в расизме 19:49
Зеленский выдвинул кандидата на пост главы МВД Украины 19:49
Бывший генсек РФС объяснил, в чем плюсы нового формата чемпионата России 19:48
Боярский призвал Дзюбу извиниться перед главным тренером сборной Италии 19:43
СМИ: один из подозреваемых в убийстве президента Гаити был информатором ведомства США 19:36
В Верховной раде оценили статью Путина 19:33

Путин и Лукашенко договорились не индексировать цену газа для Белоруссии в 2022 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи договорились о цене на газ для Белоруссии в 2022 году. Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», — сказал Песков.

По его словам, президенты общались более пяти часов и обсудили ситуацию в экономике, а также двусторонние отношения. «Они подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств. Выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика», — сообщил пресс-секретарь.

Также лидеры обеих стран договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России, отметил он.

В конце 2020 года Москва и Минск договорились о поставках нефти и газа в 2021 году «на хороших, выгодных условиях» для Белоруссии.

По данным Всемирного банка на конец 2019 года около 30 развивающихся стран должны были России $22,9 млрд. Крупнейшим должником России является Белоруссия — $8,1 млрд на конец 2019 года, это без учета еще $1 млрд, выделенного в 2020 году на основании межправительственного соглашения.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
ЕСПЧ призвал РФ легализовать однополые браки. Москва против
Песков заявил, что Конституция России запрещает признавать однополые браки
Конкурент F-35: каким будет первый российский однодвигательный истребитель
«Принципиально новый» боевой самолет России создается на базе концерна МиГ
«Ревакцинация необходима»: российские медики не согласились с ВОЗ
Заслуженный врач России отреагировал на призыв ВОЗ не ревакцинироваться
Зеленский выдвинул кандидата на пост главы МВД Украины
В Верховной раде оценили статью Путина
Диснейленд изменил классический аттракцион после обвинений в расизме
Боярский призвал Дзюбу извиниться перед главным тренером сборной Италии
Новости и материалы
В Киеве рассказали, какие санкции эффективны против «Северного потока-2»
«Милан» согласовал переход игрока ЦСКА
Франция ответила Захаровой, раскритиковавшей дискриминационные высказывания о вакцинах
Умирающему ребенку отказали в помощи со словами «мы не грузоперевозки»
Бывший генсек РФС объяснил, в чем плюсы нового формата чемпионата России
СМИ: один из подозреваемых в убийстве президента Гаити был информатором ведомства США
Долги «Нижнего Новгорода» перед футболистами составляют 120 миллионов рублей
На дне Балтийского моря найдена подлодка времен Великой Отечественной войны
РФПИ уличил парижский офис Reuters в подтасовке фактов
Омбудсмен рассказала о семье мужчины, угрожавшего выбросить ребенка с балкона
В Совфеде оценили уход Авакова в отставку
Назван возраст знаменитого голого великана, высеченного кем-то на холме в Англии
Новый российский истребитель создается на базе «МиГ»
УЕФА возбудил дело в отношении футбольной ассоциации Англии после финала Евро-2020
Фонд Памяти группы Дятлова показал новые странные улики
Косачев: Россия не будет исполнять рекомендацию ЕСПЧ о признании однополых браков
ЛГБТ-активист прокомментировал требование ЕСПЧ признавать в России однополые браки
В Эстонии женщине сделали прививку от коронавируса вместо вакцины от клещевого энцефалита
Все новости
ГИБДД устроит засады на блогеров-лихачей в соцсетях
Нарушителей ПДД вычислят по видеороликам
Почти как в Европе: на что будет похож российский футбол после реформы
У каких стран РФС позаимствовал новый формат чемпионата России
«Космический джем» Леброна, «Пороховой коктейль» со звездой «Игры престолов», оживший Ван Гог
Что выходит в кино на этой неделе
Apple изменит дизайн iPad mini
СМИ: новый iPad mini выйдет осенью
«Важно выждать»: можно ли мешать вакцины от гриппа и COVID-19
Врачи рассказали, как безопасно привиться от гриппа и коронавируса в одно время
Ревновал и избивал жену. Подробности инцидента в Иркутске
Угрожавшему скинуть с балкона ребенка может грозить до 10 лет лишения свободы
Спасение от спама: как защититься от навязчивых звонков
Почти 90% россиян страдают от спам-звонков
«Люди ведомы эмоциями»: муфтий осудил массовую драку мигрантов
Муфтий напомнил о запрете на агрессию в месяц Зуль-хиджа после драки мигрантов в Москве
«Не по-братски»: как на Украине воприняли статью Путина
Зеленский похвалил статью Путина и предложил обсудить ее лично
Пять причин плача: в Испании создали переводчик детских криков
Испанский стартап нашел способ определять, почему плачут младенцы
Маск покидает Землю
Глава SpaceX Илон Маск купил билет на космический корабль Брэнсона
Разговор особый: как полиция США меняет голос при встрече с афроамериканцами
Ученые нашли расизм в беседах полицейских США с чернокожими водителями
Мощный взрыв в гостинице в Геленджике
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях