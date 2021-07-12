«Ъ»: Минпромторг предложил вложить 1,84 трлн руб. в российские самолеты
Карина Казанцева
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Минпромторг России подготовил проект, который предусматривает пункт о «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности», требующий финансирования в 1,84 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Предлагается включить этот пункт в в стратегию социально-экономического развития до 2030 года. В этот промежуток должно быть выпущено 735 новых гражданских самолетов.
В документе указывается, что 244 миллиона будут выделены из федерального бюджета, еще 1,6 трлн рублей — из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России в этом году получат два серийных истребителя пятого поколения Су-57.
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