«Ъ»: Минпромторг предложил вложить 1,84 трлн руб. в российские самолеты

Минпромторг России подготовил проект, который предусматривает пункт о «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности», требующий финансирования в 1,84 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Предлагается включить этот пункт в в стратегию социально-экономического развития до 2030 года. В этот промежуток должно быть выпущено 735 новых гражданских самолетов.

В документе указывается, что 244 миллиона будут выделены из федерального бюджета, еще 1,6 трлн рублей — из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России в этом году получат два серийных истребителя пятого поколения Су-57.