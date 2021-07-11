В Nord Stream 2 AG заявили о завершении строительства «Северного потока — 2» к концу лета

Исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что «Северный поток — 2» построен на 98%. Об этом он рассказал немецкой газете «Handelsblatt».

По его словам, все работы могут быть завершены в конце августа. Варнинг добавил, что цель оператора — уже в этом году ввести газопровод в эксплуатацию.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.