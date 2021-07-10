Кабмин выделил 2,4 миллиарда рублей на бесплатные лекарства от коронавируса
Правительство выделило более 2,4 миллиона рублей регионам на бесплатные лекарства для заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Деньги будут направлены из резервного фонда правительства, их хватит на обеспечение препаратами почти 800 тысяч человек. Они предназначены для тех пациентов, которые лечатся от коронавируса дома.
В июне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией. Также председатель правительства велел обеспечить российские регионы до 30 сентября не менее 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт».
По всей России за сутки от коронавируса скончались 752 человека, что стало рекордом с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 июля, когда погибли 737 человек. Всего умерли 142 253 россиянина.
За прошедшие 24 часа также выявили 25 082 заражения. Больше всего случаев в Москве (5 694), Подмосковье (2 487) и Петербурге (1 978). Общее число случаев коронавирусной инфекции составляет 5 758 300.