Правительство направило еще 2,5 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом

Правительство России направило регионам еще около 2,5 млрд рублей на обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

Он напомнил, что с 2020 года по решению президента России Владимира Путина пациентам, которые лечатся от коронавируса дома, предоставляются бесплатные лекарства.

По словам премьера, дополнительные средства обеспечат препаратами почти 790 тыс. человек.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией. Также председатель правительства велел обеспечить российские регионы до 30 сентября получат не менее 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт».

По данным на 9 июля в России выявили 25 766 новых случаев коронавируса. Выздоровели 21 832 человека, умерли 726.