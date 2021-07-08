В Минфине опровергли планы по изменению системы начисления страховых взносов

Министерство финансов пока не планирует вносить изменения в систему начисления страховых взносов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с появлением в СМИ информации о возможных изменениях страховых взносов сообщаем следующее: на данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что министерство предложило бюджетной комиссии 1 июля внести данные изменения в рамках донастройки налоговой системы. Сейчас работодатели перечисляют в Пенсионный фонд России (ПФР) 22% с зарплаты сотрудника до тех пор, пока она не превысит 1,465 млн руб. в год (это около 122 тыс. руб. в месяц). Если доходы превышают этот порог, то ставка снижается до 10%.

По данным СМИ, Минфин предлагал поднять эту планку. Это означает, что работодателям пришлось бы платить по более высокому тарифу за сотрудников с высокими зарплатами. Предполагалось, что это принесет бюджету 16 млрд руб. в 2022 году, а к 2024 году — 45 млрд рублей.

Среди других мер (всего их девять) – увеличение акциза на алкоголь на 10% с 2022 года (в 2021 году ставки уже повышали: акциз на пиво крепче 8,6% вырос на 4,9% до 43 руб. за литр, на вино, фруктовые и ликерные вина — на 3,2% до 32 руб. за литр), а также введение акцизов на сахаросодержащие напитки.