Россияне стали хуже относиться к продовольственному эмбарго

В России выросло число граждан, которым не нравится введенное в 2014 году продовольственное эмбарго. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ «Специфика восприятия жителями России отечественных и импортных продуктов питания на фоне экономических санкций».

В первый год введения продэмбарго положительно о нем отзывались 84% опрошенных, а 9% выступали против. В 2015 году одобряли контрсанкции 73%, а доля недовольных выросла до 20%. К 2021 году 57% заявили, что выступают за продовольственное эмбарго, против подобных ограничений сказалась 36%, затруднились ответить 7%.

Больше всего недовольных на ввоз импортной продукции проживают в Москве и Петербурге (50%), в остальных городах такая мера не устраивает 36% граждан, а в сельской местности — 30%.

Возраст респондентов также влияет на оценку санкции в сферах сельского хозяйства и производства продуктов. Среди молодых людей в возрасте от 18-24 лет такие меры не одобряют 45%, в группе от 35 до 44 лет — 25%, а среди людей старше 60 лет — 17%.

При этом с 2014 года выросло число соотечественников, уверенных, что в целом введенные против России санкции положительно отразились на стране. Если в 2014 году таких людей было 18%, то в 2021 году — 31%.

В декабре 2020 года сообщалось, что правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года.

В августе 2014 года президент России Владимир Путин в ответ за санкции стран ЕС и США ограничил ввоз в страну ряд продуктов. Под запрет попали, поставки мяса, птицы, морепродуктов, молочных продуктов, сыра, овощей, фруктов.