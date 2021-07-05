В Госдуме предложили вернуться к советской системе ценообразования

Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Вера Ганзя заявила о необходимости вернуться к советской системе ценообразования. Об этом депутат рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям», — сказала она.

Ганзя отметила, что для урегулирования цен нужно изучить торговые надбавки ритейлеров и производителей. По ее словам, во время регулировки цен бизнес придерживает товары, перепрофилируется или же ищет более выгодные рынки сбыта за границей.

«К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались — вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример», — добавила Ганзя.

Помимо этого, парламентарий назвала повышение цен на товары первой необходимости безнравственным, заявив, что российские предприниматели должны «сами научиться сдерживать свои собственные аппетиты».

Ранее Ганзя рассказала, как снизить цены на товары на 20%.