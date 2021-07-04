Moet Hennessy согласилась с требованиями нового российского закона об игристых винах

Компания Moet Hennessy согласилась маркировать свою продукцию, которая поставляется в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского», чтобы соответствовать новому закону. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление фирмы.

В компании заявили, что следствием изменения в законодательстве стало временное прекращение поставок. Пауза нужна, чтобы внести необходимые изменения в поставках продукции, отметили в организации.

В Moet Hennessy заверили, что поставки скоро возобновятся после внесения корректировок.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта, производителю придется проводить пересертификацию продукции.

В Союзе виноградарей и виноделов РФ заявили, что решение Moet Hennessy приостановить поставки ассортимента шампанских вин в Россию является шантажом.