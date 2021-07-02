Путин подписал закон для возможности производства «коньяка России»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в стране можно будет производить «коньяк России». Данный документ размещен на официальном портале правовой информации.

Так, в перечне основных понятий, используемых в законе о виноделии, появился термин «коньяк» — винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40%, созданная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Под «коньяком России» понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на российской территории.

Соответствующий закон также уточняет положения о саморегулировании в отрасли: в стране должна появиться единая федеральная саморегулируемая организация (СРО) виноградарей и виноделов России, которая будет, в частности, разрабатывать и выдавать сертификаты качества организации, разрабатывать эмблемы (знаки) «Вино России», «Коньяк России» и наделять членов СРО правом использования таких эмблем при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, коньяка, на 100% произведенных из винограда, выращенного в Российской Федерации.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее стало известно, что Армения откажется от наименования «коньяк» за €3 млн.