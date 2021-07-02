«Ъ»: власти оценили введение системы ухода за пожилыми в сотни миллиардов рублей

Министерство труда и социальной защиты России представило в правительство первые оценки расходов на введение в стране системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минтруда.

По данным издания, кабинет министров оценивает стоимость внедрения системы в 500-700 млрд рублей в год, при этом Минтруд предполагает затраты на уровне 330 млрд рублей в год.

При этом самыми дорогими частями системы являются объем помощи на уровне не менее 28 часов в месяц на каждого нуждающегося и типизация потенциальных получателей такой поддержки, число которых оценивается в 1,9 млн человек. Кроме того, затруднено кадровое обеспечение программы, потребность в работниках в пять раз превышает число занятых в отрасли и составляет 500 тыс. человек.

Как сообщил источник, министерству не удалось согласовать проект системы с правительством из-за высокой стоимости, так как для обеспечения такого проекта требуется создание программы с финансированием из бюджета или введение нового тарифа социальных взносов для бизнеса.

Ранее стало известно, что участники страхового рынка обсуждают с Министерством финансов России и Центральным банком введение нового вида страхования, предполагающего обеспечение долгосрочного ухода для людей, полностью или частично лишившихся способность к самообслуживанию, в том числе пенсионеров.